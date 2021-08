La Viterbese rende omaggio a Bonucci: info e dettagli per assistere all’evento allo stadio con il difensore della Juventus

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Viterbese ha reso noto che lunedì 9 agosto lo stadio Enrico Rocchi aprirà le sue porte a Leonardo Bonucci, fresco vincitore di Euro 2020 con l’Italia. Di seguito riportate le info utili per assistere all’evento.

«La US Viterbese 1908, in collaborazione con il Comune di Viterbo, comunica che lunedì 9 agosto, alle ore 18, il calciatore viterbese campione d’Europa Leonardo Bonucci sarà presente allo stadio “Enrico Rocchi” per salutare la Città di Viterbo, che renderà omaggio al suo campione. Sarà possibile assistere alla cerimonia di premiazione allo stadio previa prenotazione del titolo di ingresso (gratuito) da effettuarsi online sul sito www.go2.it oppure presso la Tabaccheria “Casti Claudia” (Via Della Palazzina) di Viterbo.

Per poter prenotare il titolo di ingresso, che sarà nominativo, è necessario essere in possesso di una delle tre certificazione di seguito elencate:

Green Pass (valido dal quindicesimo giorno successivo all’inoculazione della prima dose vaccinale Sars-CoV-2);

certificazione di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

tampone molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (da effettuarsi necessariamente nell’arco delle 48 ore precedenti all’evento).

Le suddette certificazioni non sono obbligatorie per i minori di 12 anni».