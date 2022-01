ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vlahovic Juve: il comunicato e le cifre UFFICIALI dell’affare. Il giocatore sarà pagato in tre esercizi differenti

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juve ha reso noto l’acquisto di Dusan Vlahovic.

Torino, 28 gennaio 2022 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.r.l. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dušan Vlahović a fronte di un corrispettivo di € 70,0 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi € 11,6 milioni. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 10,0 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026.