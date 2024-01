Vlahovic Juve, Toni lo promuove: «A 90 milioni non lo venderei»

Luca Toni promuove Dusan Vlahovic e consiglia la Juve: «Anche arrivasse un’offerta da 90 milioni non lo venderei»

Luca Toni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così della Juve e in particolare di Dusan Vlahovic, protagonista di un ottimo momento di stagione in cui sta continuando a segnare a ripetizione. Di seguito le sue parole.

TONI – «Dusan farà 20 gol e per 90 milioni non lo venderei. Ve l’avevo detto che sarebbe esploso… Giusto non scambiarlo con Lukaku. Resto convinto che Dusan possa fare ancora 20 reti in campionato perché i bomber come lui, quando decollano, sono in grado di realizzare 4-5 gol in una settimana… I bomber veri sono così e Vlahovic è un centravanti completo».

