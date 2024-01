Vlahovic ha iniziato il 2024 al top e nessuno come lui in Europa in queste prime giornate del nuovo anno

Cinque gol in Serie A con due doppiette consecutive in trasferta, numeri incredibili per l’attaccante serbo che sta trascinando la Juve in vetta alla classifica. Dusan ha voluto lanciare un messaggio chiaro e tondo: alle critiche, all’Inter e a tutti i tifosi che l’hanno sempre sostenuto. Con i due gol al Lecce è già arrivato in doppia cifra superando le reti della passata stagione.