Volpi: «Sampdoria? Buona squadra, può ambire al ruolo di sorpresa»

Sergio Volpi fa il punto sulla Sampdoria in vista della sfida contro il Cagliari: le parole dell’ex centrocampista blucerchiato a La Repubblica.

SAMPDORIA OGGI – «Una buona squadra, può ambire al ruolo di sorpresa. Ha qualità importanti, con Candreva, Caputo, la difesa è invariata».

CAPUTO QUAGLIARELLA – «I buoni giocatori possono sempre giocare insieme. Devono essere intelligenti e trovare il modo per integrarsi al meglio. Certamente non hanno grande prestanza fisica, ma vedono la porta molto bene, una qualità fondamentale per un attaccante».