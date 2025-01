Voti Lazio-Como: Baroni ha 6 giocatori insufficienti. Con Lazzari Tchaouna è il peggiore, ma il secondo giallo non è giusto

Voti Lazio-Como, tutti i giudizi dei quotidiani dopo l’1-1 casalingo dei biancocelesti contro la squadra lombarda. I dettagli

La Lazio si è rovinata la festa dei suoi 125 anni con un pareggio in casa con il Como, un 1-1 firmato Dia e Cutrone e fortemente condizionato dal doppio giallo impartito a Tchaouna. Ecco secondo La Gazzetta dello Sport la lista degli insufficientio di Marco Baroni, piuttosto corposa.

LAZZARI – voto 5: «Torna dal 1’ dopo due gare. Fatica a tenere il passo di Fadera».

GIGOT – voto 5,5: «Alla prima da titolare in A. Provvidenziale su Dossena. In ritardo sul gol di Cutrone».

PELLEGRINI – voto 5,5: «Preferito a Tavares. Combattivo. Si sfiata, rischia il rosso ed esce».

GUENDOUZI – voto 5,5: «Sa innestare la frenesia che scuote. Smista il pallone per mandare Dia in gol. Si impiccia a pochi passi dalla porta ostacolandosi con Dia».

ISAKSEN – voto 5,5: «Sfreccia, ma anche svolazza. Gran tiro sventato da Butez».

TCHAOUNA – voto 5: «A intermittenza nella manovra. Il secondo giallo per un intervento su Moreno da non punire».