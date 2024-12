Voti Lazio-Inter: la serata esagerata di Dumfries, gli incubi di Marusic e Nuno Tavares

Tutti i voti ed i giudizi ai protagonisti della sfida di Serie A Lazio-Inter, terminata con il punteggio di 0-6. I dettagli in merito

«Il ritorno dell’Inter mannara»: il titolo del Corriere della Sera dedicato alla sfida di ieri sera all’Olimpico contro la Lazio, che ha visto i nerazzurri vincere 6-0 neanche fossero al Foro Italico, è assai eloquente. Chi sono stati i migliori e i peggiori della sfida? Prendiamo in esame tre quotidiani.

I TOP – Per il Corriere dello Sport il migliore in campo è stato l’olandese Dumfries, meritevole dell’8 in pagella e del seguente giudizio: «Una tromba d’aria contro Tavares. É stato lui a vorticare sulla fascia, a spaventare Provedel, ad armare Dimarco e ad incornare per il quarto gol. Partitissima». Concorda sul voto La Gazzetta dello Sport, che va oltre scrivendo di avere visto la versione migliore dell’olandese mai vista: «La miglior partita da quando ha il nerazzurro addosso. Un gol, un rigore procurato, un assist, una sensazione di totale strapotere fisico e tecnico proprio contro Tavares: buon Natale, Denzel». Si allinea il Corriere della Sera: «Tema: quando l’attacco è la miglior difesa. Svolgimento: stende Tavares, alla prima sgasata, vola dentro l’area piccola e si guadagna il rigore, fa il cross per il gol al volo di Dimarco e poi si mette in proprio per la frustata di testa del 4-0, saltando proprio addosso a Nuno. Serata esagerata».

I FLOP – Per la testata politica è Marusic a non averci capito nulla, ricevendo un 4 in pagella: «Al posto di Lazzari per contenere Dimarco: missione incompiuta perché sul 2-0 si accentra troppo e a quel punto gli serve la scala per arrivare sul cross diretto all’azzurro. Da centrale fa da spettatore ad altri tre gol. Da incubo». Anche per la Rosea è lui il peggiore, con lo stesso voto: «Comincia guardingo, poi, quando la partita cambia, va subito in confusione. Sul gol di Dimarco è colpevolmente fuori posizione e lascia solo l’interista. Nella ripresa da centrale finisce anche per peggiorare la situazione». Coerentemente alla scelta su Dumfries, invece, il Corriere dello Sport stronca chi avrebbe dovuto controllarlo. Nuno Tavares riceve così l’impietoso 4: «Troppa pochezza. Spappolato da Dumfries. Era partito in tromba, con slalom e tiro. Poi il crollo. Non ha chiuso sul cross dello 0-2 e ancora prima non l’aveva messo in fuorigioco. Schiacciato sul gol».