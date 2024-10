VOTI Lipsia-Juventus: MOTTA vince nonostante 3 INSUFFICIENTI. Di Gregorio, Douglas Luiz e Yildiz: cosa non ha funzionato nelle loro prove

Tutti i voti e giudizi sui calciatori della Juventus di Thiago Motta dopo la vittoria in Champions League contro il Lipsia. I dettagli

Una Juve per certi versi epica ha conquistato 3 punti a Lipsia, rovesciando per due volte una situazione di svantaggio e portando a termine la vittoria in 10 contro 11. Tutto bellissimo, anche perché ottenuto nonostante qualche individualità non abbia funzionato. Ecco chi ha meritato l’insufficienza secondo il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport.

DI GREGORIO – 5,5 per il Corriere: «Ingenuo. Il tocco con la mano che anticipa l’espulsione, decretata con la Var, è impercettibile però reale». Mezzo voto in meno per Gazzetta, che lo elegge a peggiore in campo: «Come trasformare una serata normale in un incubo: zero parate fino all’episodio da rosso: il tocco di mano fuori area è un’ingenuità pesante».

DOUGLAS LUIZ – Anche nel suo caso differenza di toni nel quadro di una prova non giudicata all’altezza. 5,5 per Gazzetta: «Entra e provoca un calcio di rigore». Giudizio praticamente in fotocopia del quotidiano generalista, che però vale al brasiliano il 5: «Entra e provoca il rigore. Braccio galeotto».

YILDIZ – Per lui c’è unanimità: 5.5. Per la testata sportiva la prova del giovane turco viene riassunta così: «La stella torna a casa ma stavolta non s’accende. Vaga alla ricerca della posizione ed è troppo tenero nei contrasti. Crea poco ed esce prima della rimonta». Il Corriere fotografa la situazione così: «Ai margini fino all’intervallo, più dentro il gioco nel vivace inizio ripresa. Sacrificato quando la Juve rimane in dieci».