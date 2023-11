VOTI&STATS – Il Napoli al Bernabeu: Mazzarri sufficiente, due giocatori con giudizi opposti

I voti di Walter Mazzarri, Mattia Politano e Khvicha Kvaratskhelia dopo la sconfitta del Napoli contro il Real Madrid

«Napoli, che peccato Real», «Quasi Napoli», «Napoli a testa alta»: sono alcuni dei titoli della stampa oggi in edicola che rimarcano la buona prestazione al Bernabeu della formazione di Mazzarri, condannata solo nel finale dalle reti del giovane Nico Paz e di Joselu, dopo essere passata in vantaggio e avere saputo rispondere al ribaltone di Bellingham e compagni. Certo, i numeri traducono la differenza di valori delle due contendenti: i Blancos eccellono nel possesso palla (53-47%), nei tiri in porta (10-3), nei passaggi riusciti (522-460) e hanno fatto meno la metà dei falli per contenere gli avversari (6-14). Anche gli Expected Goals certificano la giustezza del doppio scarto, registrando un 3.04 a 1.38. A fare la differenza è stato soprattutto lo sforzo offensivo della ripresa, con 14 conclusioni rispetto alle 4 dei partenopei, anche se il successore di Garcia si è detto convinto che sul 2-2 ci fossero alcuni segnali estremamente positivi per la sua squadra, tale da fargli pensare che potesse anche arrivare la vittoria. Prendendo come esempi La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, il tecnico ha ricevuto una comune sufficienza. Non così è andata per due giocatori che ricevono giudizi opposti: 6,5 per il quotidiano politico, 5,5 per quello sportivo. Ecco chi sono.

POLITANO – Non piace alla Gazzetta: «Qualche buono spunto sulla destra in avvio, ma piano piano Mendy gli prende le misure e lo sovrasta. Manca la sua spinta nel momento migliore del Napoli, ma saprà rifarsi». Per il Corriere invece la visione è opposta, la sua prestazione cresce nel tempo e risulta «incisivo nella ripresa».

KVARATSKHEILA – Stessa situazione del compagno. La critica ha questa motivazione: «L’eccesso di altruismo diventa rimpianto: vanifica la ripartenza del possibile 2-3, cercando Osimhen e non il tiro. Avvia l’azione del vantaggio azzurro». L’approvazione trascura l’episodio “incriminato”: «Avvia l’azione del vantaggio e non si ferma mai. Continuo e pericoloso».