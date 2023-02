VOTI&STATS – Sassuolo-Napoli: Kvaratskheila e Osimhen, numeri da record

Sassuolo-Napoli, Kvaratskhelia e Osimhen, oltre ai gol, hanno anche altri numeri da record: il dato sulla partita

Anche a Reggio Emilia il Napoli non ha incontrato particolari problemi nell’acquisire 3 punti che portano il suo vantaggio in classifica a un +18, in attesa ella rispista di stasera da parte dell’Inter impegnata in casa con l’Udinese. La gara con il Sassuolo non ha fatto che confermare quanto l’attacco di Luciano Spalletti funzioni a meraviglia. Ad aprire le danze è stato il solito campione (ormai usare altri termini sarebbe sbagliato) georgiano: Kvaratskheila si è guadagnato il 7,5 in pagella con la seguente motivazione da parte de La Gazzetta dello Sport: «Gol alla Kvaradona prendendo palla a centrocampo e “giocando” tutti gli avversari. Quando parte avverti nello stadio quel senso di attesa per il numero, e difficilmente delude.

L’universo Kvara a ogni partita fa scoprire una nuova dimensione. Indagarlo, come per ogni giovane che emerge con questa “prepotenza” è estremamente interessante».



Il campo mostra come Kvicha abbia agito nelle 19 gare di campionato alle quali prende parti. All’interno dei 16 metri ha giocato il 14,7% dei suoi palloni complessivi, una media da prima punta, lo specchio di quanto la macchina di Spalletti metta in condizione di esprimere tutta la sua qualità offensiva. Ovviamente è sulla fascia sinistra che Kvaratskheila si muove preferibilmente, raggiungendo spesso anche il fondo.

I numeri di Osimhen, sempre più leader della classifica cannonieri con la rete dello 0-2 a Reggio Emilia, vanno oltre la pur importantissima cronaca e si collocano su un asse temporale più lungo. Mettendo in fila Sampdoria, Juventus, Salernitana, Roma, Spezia, Cremonese e Sassuolo, per un totale di 9 gol, Victor ha superato il primato di napoletano di Gonzalo Higuain che si era fermato a segnare per 6 gare consecutive. Basterebbe questo per definire la grandezza del bomber nigeriano. Aggiungiamo ancora come nell’ultimo incontro abbia calciato in porta 8 volte e di come dall’inizio del 2023 abbia preso parte a 10 reti. Numeri che non hanno eguali in nessun altro in Europa.