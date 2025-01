Walker Milan: primo allenamento agli ordini di Conceicao per il nuovo acquisto dei rossoneri – VIDEO

Walker Milan: primo allenamento agli ordini del tecnico Sergio Conceicao per il nuovo acquisto dei rossoneri – VIDEO

Il Milan, ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale nella giornata di ieri, l’acquisto a titolo temporaneo di Kyle Walker dal Manchester City. Il terzino inglese non ha voluto perdere altro tempo e si è messo subito al lavoro sotto gli ordini del neo tecnico Sergio Conceicao.

Walker ha avuto anche modo di conoscere oggi i suoi nuovi compagni di squadra in rossonero. Per la partita di domani contro il Parma, però, il neo acquisto con ogni probabilità non sarà disponibile.