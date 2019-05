Wanda Nara contro Capello: «Le foto? Dieci anni fa potevano essere strane, oggi no» – FOTO

Wanda Nara risponde a Fabio Capello sulla questione foto hot con Icardi: «Anche nel tuo spogliatoio queste cose»

Botta e risposta tra Fabio Capello e Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi è stata attaccata per le foto hot pubblicate da lei e dal marito su Instagram in settimana. L’ex allenatore ha infatti dichiarato: «Non ho mai avuto un giocatore che faceva queste cose, nelle mie squadre non so se poi sarebbe riuscito a entrare nello spogliatoio. Ma non per me, neanche per i compagni. È una cosa che non sarebbe stata accettata. È questa, poi, la chiave delle vittorie. Secondo me potrebbe essere una cosa studiata: potrebbe essere fatta anche ad arte per rimanere all’Inter, dato che hanno espresso questo desiderio».

Non le ha mandate a dire Wanda che con un Tweet ha ricordato come negli anni del Real Madrid, anche Cannavaro e Beckham sono stati ritratti in simili scatti per un servizio fotografico.