Wanda Nara e Pardo, che tensione a Tiki Taka! I dettagli della lite

Come riportato dal settimanale “Chi”, ci sarebbe stata una grossa lite tra Wanda Nara e Pierluigi Pardo durante Tiki Taka

Tra Wanda Nara e Pierluigi Pardo è in corso una vera e propria guerra fredda dopo le dichiarazioni del conduttore sul trasferimento di Icardi al Paris Saint Germain. Il noto telecronista di DAZN aveva chiesto l’allontanamento dalla sua trasmissione dell’ argentina durante l’ultimo calciomercato, una soluzione respinta però con fermezza dai vertici di Mediaset.

Ma settimanale Chi aggiunge altri particolari, raccontando come sia durante il programma che nei fuori onda l’ostilità manifestata dal giornalista nei confronti di Wanda sia ai massimi livelli: «Dopo aver messo nero su bianco di non volere la compagna di Icardi in studio e dopo aver sbattuto contro un ‘no’ secco, oggi il conduttore si ritrova a lavorare con lei. Nelle pause pubblicitarie il giornalista è intrattabile. Durante la puntata del 22 settembre sono addirittura volate le cartelline a terra per il troppo nervosismo»