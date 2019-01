Wanda Nara spegne le polemiche: «Icardi ha 2 anni e mezzo di contratto. Marotta è un amico»

Wanda Nara ha rilasciato qualche breve dichiarazione sul rinnovo di Mauro Icardi e sul possibile incontro con la dirigenza

Wanda Nara tranquillizza i tifosi dell’Inter e getta acqua sul fuoco. Dichiarazioni importanti da parte di Wandita, madrina dell’evento benefico ‘Amici dei bambini‘. Una schiera di giornalisti ad attenderla con la showgirl e manager argentina che ha rilasciato qualche battuta sul futuro del marito, Mauro Icardi: «Se sono ben disposta a trattare viste le ultime dichiarazioni? Sì, tutto bene. Un incontro in settimana? Speriamo. Sono preoccupati per il futuro di Mauro? E perché? Mauro ha ancora 2 anni e mezzo di contratto e poi io e Marotta siamo amici».

Wanda ha inoltre messo in scena, sul palco, un curioso siparietto con il figlio Valentino, avuto dalla prima relazione con Maxi Lopez. Wanda ha chiesto al figlio: «Icardi resta a vita all’Inter?» e Valentino, emozionato, non ha voluto rispondere ma Wandita è intervenuta in suo soccorso: «Mio figlio è nerazzurro e quando sente parlare di mercato dice sempre ‘non potrete mai farmi una cosa del genere vero?’». Clima maggiormente disteso in casa Inter dopo le recenti dichiarazioni infuocate da parte di Wanda. Anche la manager argentina ora prova a spegnere le polemiche.