Le parole di Ollie Watkins, attaccante dell’Inghilterra, dopo la rete che vale l’accesso alla finale di Euro 2024

Ollie Watkins è l’eroe di giornata in Inghilterra: entrato nel finale della semifinale con l’Olanda si fa trovare pronto e sull’unico pallone giocato ha infilato nella porta degli Oranje, staccando il pass per la finale degli Europei. Di seguito le sue parole alla BBC dopo la partita.

«La quantità di persone che mi hanno scritto oggi per dirmi che avrei segnato il gol vincente è stata incredibile. Spero che possano fare lo stesso domenica e magari darmi i numeri della lotteria. La Spagna è una grande squadra di calcio. Hanno una rosa profonda come la nostra. È la partita più importante della nostra vita, ma per ora vogliamo festeggiare»