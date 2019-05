Le parole dell’amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, sul futuro di Mario Mandzukic

Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, ha parlato del futuro di Mario Mandzukic. L’attaccante della Juve è finito nel mirino dei gialloneri e le parole del dirigente alla Bild non chiudono a un possibile colpo in attacco per il club tedesco.

Queste le parole di Watzke: «Al momento Mandzukic è un giocatore della Juventus ma non possiamo escludere nulla, nel calcio deve essere così. Però posso dire che ogni acquisto va pesato e più centravanti si hanno, peggio renderanno tutti. Guardate il Bayern: perché non prende mai una alternativa a Lewandowski? Io poi conosco Mario ed è un calciatore che vuole giocare sempre».