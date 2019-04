Il terzino classe 2000 del Flamengo Wesley conferma su Instagram il passaggio a parametro zero alla Juventus: dietro l’operazione ci sarebbe lo zampino di Mino Raiola

Colpaccio a sorpresa dalla Juventus, che si sarebbe assicurata le prestazioni del terzino brasiliano classe 2000 Wesley. Il giocatore, attualmente in forza al Flamengo, non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza a fine stagione con i rossoneri e, stando alle voci, nelle ultime settimane sarebbe passato nella scuderia di Mino Raiola, che avrebbe condotto in gran segreto l’operazione per i bianconeri. Poco fa lo stesso Wesley sul proprio account Instagram ha postato una foto con il giubbotto della Juventus con la didascalia: «Uma nova história Deus tem pra mim», cioè «Dio ha una nuova storia in serbo per me».

Wesley, soprannominato in patria “Gasolina” per la velocità di corsa e di tiro, è un terzino paragonato a Dani Alves, pure lui transitato alla Juve. Negli ultimi tempi il Flamengo aveva provato a forzare la mano per il suo rinnovo allo scopo di monetizzare dalla sua cessione: sulle sue tracce c’erano moltissimi club europei, ma alla fine avrebbe vinto la Juventus.