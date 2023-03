Wijnaldum: «Felice di segnare il mio primo gol con la Roma, ma purtroppo non è bastato»

Georginio Wijnaldum, centrocampista della Roma, ha segnato ieri con il Sassuolo il suo primo gol in giallorosso

Georginio Wijnaldum, centrocampista della Roma, ha segnato ieri con il Sassuolo il suo primo gol in giallorosso con un meraviglioso pallonetto. Questo il messaggio dell’olandese sul proprio profilo Instagram che si è detto anche molto rammaricato per la brutta sconfitta all’Olimpico contro i neroverdi.

PAROLE – «Partita difficile. Felice di segnare il mio primo gol, ma purtroppo non è bastato per i punti. Grazie a tutti per il grande supporto».