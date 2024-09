PREMIER LEAGUE, il Liverpool passa a Wolverhampton, decisivo SALAH: la prossima è il BOLOGNA

Il Liverpool, prossimo avversario del Bologna in Champions League, si avvicina all’impegno europeo battendo il Wolverhampton

Il Liverpool chiude il sabato della Premier League con la vittoria contro il Wolverhampton in trasferta.

Per i prossimi avversari del Bologna vittoria con il minimo scarto per 2-1: apre le marcature Konaté nel recupero del primo tempo, poi il pari degli Wolves con Nouri, ma poi dal dischetto all’ora di gioco Salah insacca e regala i tre punti alla squadra di Slot. Solo tre cambi per i Reds, con Federico Chiesa che è rimasto in panchina per l’occasione.