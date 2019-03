Xabi Alonso svela: «Vicino alla Juve nel 2008»

Le parole di Xabi Alonso sul mancato approdo alla Juventus nell’estate del 2008, quando sulla panchina dei bianconeri c’era Ranieri

Una storia che ritorna. L’ex centrocampista spagnolo Xabi Alonso ha parlato a margine del Torneo delle Sirene – Msc Cup a Sorrento, svelando un retroscena di calciomercato. Nell’estate del 2008 il calciatore fu vicino al passaggio alla Juventus. La storia è nota: l’allora centrocampista del Liverpool era nel mirino dei bianconeri. Ranieri, allenatore della Juventus, narra la leggenda, gli preferì Poulsen.

Il tecnico ha sempre negato questa versione dei fatti, parlando di una scelta ricaduta sul danese solo per motivi economici. Alonso non ha parlato dei motivi che non lo hanno portato in Italia ma ha confermato di esser stato vicino ai bianconeri: «Non sono mai stato vicino al Napoli. Potevo andare alla Juventus nel 2008, non al Napoli. Poi non se ne fece più nulla. Ancelotti? Ho parlato con lui tante volte – ha aggiunto l’attuale allenatore delle giovanili del Real Madrid – è un grande allenatore, riesce a ottenere sempre il massimo da tutti e io cerco di apprendere da lui».