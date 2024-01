Yildiz Juve, avanti insieme: i bianconeri sono pronti a far firmare il rinnovo di contratto al classe 2005 turco. Cifre e dettagli

Kenan Yildiz è senza dubbio il gioiello più prezioso in casa Juve. Da diverse partite ormai si è preso la maglia da titolare e anche contro il Lecce è in ballottaggio con Chiesa per un posto nell’undici iniziale. Il classe 2005, inoltre, dovrebbe firmare il rinnovo di contratto con i bianconeri.

Un matrimonio di cinque anni, fino al 2029 con un ingaggio triplicato rispetto a quello attuale. Un segnale importante, di fiducia, da parte del club all’attaccante che sogna di emulare Del Piero ed è entrato nel mondo Juve con un impatto devastante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.