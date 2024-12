Yildiz prova da 10 nel trionfo con il City: ispirato sfiora il gol e serve l’assist, le pagelle

Le pagelle di Yildiz nella vittoria della Juve sul City: nel primo tempo è il più pericoloso, prova di gran classe e decisivo con l’assist dell’1-0

Kenan Yildiz ieri sera è stato tra i protagonisti positivi della Juve nella vittoria contro il Manchester City: il numero 10 bianconero mette in scena una prova degna del numero che porta sulle spalle e del significato che ha per la storia della squadra: nel primo tempo è il più pericoloso, va vicino al gol con una conclusione da fuori area, mentre nella ripresa mette il cross per l’1-0 di Vlahovic. E per tutta la gara non manca il suo apporto dove illumina lo Stadium con giocate di classe e personalità. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Nel primo tempo è il più pericoloso della Signora. Calcia da fuori (a lato) e serve Vlahovic (delizioso lo stop), poi piazza il cross per l’1-0. Prove da leader».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Accende lo Stadium con un destro potente di poco a lato e non si ferma. Ogni palla è un dribbling, uno spunto, una giocata utile, anche dalla trequarti. Poi pennella sulla testa di Vlahovic per il vantaggio».

TUTTOSPORT 7.5 – «Si dice, tra i tanti assunti intorno al mondo del pallone, che il calcio sia di chi riesce alla perfezione nel primo controllo: il turco offre un paio di saggi sull’argomento e si distingue come il più pericoloso dei bianconeri, vuoi calciando dalla distanza e vuoi penetrando in area dalla sinistra».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «L’assist per Vlahovic e, prima, un paio di sterzate e la sassata che era andata più vicina alla meta, rompendo l’assedio».

REPUBBLICA 7 – «Maturo e concentrato, copre con ordine e riparte. Dai suoi piedi arriva il cross del vantaggio».

LA STAMPA 7 – «Ispirato, fa passare una serata complicata a Walker e sfiora quel gol che a conti fatti avrebbe meritato. La palla pennellata per Vlahovic è da applausi».