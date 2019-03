Duro sfogo del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero in merito alla possibile cessione del club al fondo York Capital rappresentato da Gianluca Vialli

C’è ancora parecchio mistero alla presunta cessione della Sampdoria al fondo americano York Capital, rappresentato in Italia da Gianluca Vialli. Dopo giorni di voci che davano l’affare come per fatto, ieri è arrivato lo sfogo del presidente blucerchiato Massimo Ferrero, rivelato stamane da La Repubblica di Genova: «So di essere arrivato al top. La Samp faceva 30 milioni di fatturato, adesso è a 70, di più non ne può fare – le parole del numero uno sampdoriano – . Stiamo rivoluzionando il centro di Bogliasco, guardate quanti cantieri: ci vorrà un po’ di tempo, ma sarà tutto diverso, ci costruisco pure l’albergo, le piscine per la squadra, oltre ai campi. Quando ho realizzato questo sogno, che per la Samp sarà un grande investimento, che mi resta da fare? Ancora qualcosa, sicuro, perchè io lo so, riesco sempre ad inventarmi cose nuove: c’è anche la questione stadio, che prenderemo in gestione assieme al Genoa».

«Faccio di tutto per fare in modo che questa società si allarghi sempre di più, diventi sempre più importante – ha continuato Ferrero – . Però, parlo tecnicamente, sul piano dei risultati, della classifica: siamo questi e per questo possiamo competere. Se non vado in Europa quest’anno, rischio di non andarci più. O magari sì, l’anno prossimo, ma non c’è certezza, perchè come club non abbiamo la dimensione tale da viverlo come un obbligo. Per cui se arriva qualcuno più grande di me, sono il primo a dire che se ne può parlare. Però ci vogliono fatti, non parole. Servono soldi. Stanno facendo fare una brutta figura a Vialli, brava persona, bandiera della Samp. Rimango allibito perché lui non smentisce. Non ho trattato con nessuno. Se c’è qualcuno, devo sapere chi è, non vendo la Samp a un fondo, devo sapere chi è che compra».