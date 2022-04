Zaccagni: «Sarri mi ha migliorato. Derby? Che delusione! Sull’Italia…»

Mattia Zaccagni ha parlato all’interno del Match Program in vista di Lazio-Sassuolo: le dichiarazioni dell’esterno

SASSUOLO – «Andremo ad affrontare una squadra forte e ben organizzata, che ottiene risultati importanti da anni: i neroverdi sono diventati un club temuto da tutti oramai».

DERBY SALTATO E DEBUTTO IN NAZIONALE – «Aver saltato il derby è stata una grande delusione, mi è dispiaciuto molto non aver potuto aiutare i miei compagni in un match così sentito. Per quanto riguarda la Nazionale, con il debutto contro la Turchia, ho coronato il sogno di ogni bambino e sono estremamente felice per questo».

