Zaccheroni: «Juve, Vlahovic la scelta migliore. Sugli altri acquisti...»

Zaccheroni ha commentato in un’intervista le operazioni di mercato concluse dalla Juve: ecco le sue parole

Zaccheroni, ex allenatore della Juve, ha rilasciato un’intervista a Gazzetta.it per parlare dei colpi di mercato conclusi dai bianconeri.

RIVOLUZIONE JUVE – «Nessuno credo avrebbe potuto prevedere tali e tante mosse bianconere sul mercato di gennaio. Del resto da fuori è difficile conoscere le reali disponibilità economiche di una società, e questo alza di parecchio il tasso di imprevedibilità. Ci si aspettavano poche operazioni e di calibro inferiore, in attesa di qualche botto estivo. Invece evidentemente la Juve ha valutato il momento che sta attraversando, ha calcolato anche il peso dell’immagine ed ha perfezionato operazioni di mercato che non sono solo ritocchi ma veri e propri interventi strutturali».

SCELTA VLAHOVIC – «La migliore che potesse fare: l’attaccante serbo è il giovane più interessante della serie A in questo momento. Ha personalità, tecnica, ha imparato anche a smarcarsi, tanto che riesce a segnare sfruttando non solo la sua fisicità, come gli succedeva in passato. Alla Juve un attaccante delle sue caratteristiche serviva come il pane. Ora bisognerà vedere come lui vivrà il passaggio in una big, ma per il carattere che ha dimostrato finora non prevedo grosse difficoltà».

