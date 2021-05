Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha festeggiato la promozione in Serie A: le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha festeggiato la promozione in Serie A. La salita dalla B ha fatto scattare il rinnovo automatico fino al 2023 per il tecnico, che dovrà decidere se restare in laguna oppure accettare la corte dell’Udinese. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

«È un’impresa. Oggi non abbiamo giocato la gara che volevamo, abbiamo sofferto contro un Cittadella che ha giocato meglio per lunghi tratti e ci ha messo in difficoltà. Ma poi è uscito il cuore Venezia che è quello che ci ha portato fin qui. Abbiamo conquistato la promozione all’andata vincendo in casa loro, oggi siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo».