Zanetti apre all’addio all’Inter: «Io alla Fifa? Non si sa mai»

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato del suo futuro non escludendo un addio all’Inter nei prossimi anni

Futuro lontano dall’Inter per Javier Zanetti? Il vicepresidente dei nerazzurri ha parlato a Infobae.com e non ha chiuso le porte a un addio ai nerazzurri nei prossimi anni. Il presidente della Fifa Infantino ha operato diversi cambiamenti all’interno della Fifa e ha portato accanto a sé tanti grandi campioni del passato. Javier potrebbe unirsi alla già folta schiera di ex calciatori che possono lavorare per migliorare il calcio.

Pupi non lo ha escluso e dopo una vita dedicata all’Inter apre per la prima volta a un possibile addio: «Io alla Fifa? Non si sa mai. Ora penso al mio lavoro all’Inter. Questo mi può aprire le porte all’interno della Fifa e nelle istituzioni in cui si cercherebbe di sfruttare la mia esperienza in maniera positiva». Poi l’ex terzino ha parlato della sua Fondazione Pupi: «Ho assunto questa responsabilità nel 2001 e sono felice e orgoglioso. Quello fu un anno difficile per gli argentini. Io voglio fornire uno strumento valido ai ragazzi per formarli come persone».