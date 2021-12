Zanetti: «Lautaro? I grandi giocatori sono sempre richiesti dai grandi club. Su Correa e Alvarez...»

Javier Zanetti ha affrontato diversi argomenti, in primis il futuro di Lautaro Martinez: le dichiarazioni del vicepresidente nerazzurro

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, parlando a Lìbero ha trattato diversi argomenti in chiave nerazzurra: queste le sue dichiarazioni.

ALVAREZ – «Sono molti i club interessati a lui, è normale. Ha disputato un grande campionato, non è facile essere l’attaccante del River ed esprimersi come sta facendo lui. Tuttavia l’Inter è completa in tutti i reparti, quelle che circolano sono solo voci».

FUTURO LAUTARO – «La sua crescita è stata importante, è maturato. Non è facile adattarsi al calcio italiano. Ora è un punto di riferimento per l’Inter e per l’Argentina. Futuro? I grandi giocatori saranno sempre richiesti dai grandi club. Vivo ogni giorno con Lauti e lo vedo molto felice. La sua felicità mi lascia molto tranquillo. Si sente importante».