Zaniolo si PRESENTA all'Atalanta: «Grande opportunità per me. Su Scudetto e Real Madrid...» - Calcio News 24

Le dichiarazioni INTEGRALI in conferenza stampa del nuovo trequartista dell’Atalanta Nicolò Zaniolo in vista della nuova stagione

In conferenza stampa, ecco le dichiarazioni integrali (e in tempo reale) del nuovo trequartista dell’Atalanta Nicolò Zaniolo. Le parole.

Fiducia e ringraziamenti

«Volevo ringraziare la società per l’opportunità. Appena ho ricevuto l’offerta dell’Atalanta non ho esitato a scegliere questa strada. Gasperini valorizza i giovani ed è un maestro nel tirare al meglio i giocatori che ha allenato».

Collocazione tattica

«Collocazione tattica? Io penso che innanzitutto sia importante mettersi a disposizione del mister. Che sia punta o trequartista devo fare quello che mi dice Gian Piero Gasperini».

Scudetto e similitudine con la Juve

«Scudetto? L’Atalanta sta dimostrando anno dopo anno di essere una certezza e noi dobbiamo essere bravi a replicare quello che è stato fatto negli anni precedente».

Recupero e Real Madrid

«Ho fatto il mio primo allenamento in gruppo, e con lo staff medico ho recuperato al meglio. Ora sono pronto per fare bene anche per la partita contro il Real Madrid».

Stimoli e concorrenza offensiva

«Sono molto felice di far parte di questo reparto offensivo perché da stimolo in allenamento e non vedo l’ora di cominciare a giocare con loro»

Pressioni e le motivazioni dietro l’esperienza all’Inghilterra

«Non sento pressioni, soprattutto quando si parla di ultimo treno. Cosa non ha funzionato per essere al top? Quando sono andato via dalla Roma volevo l’esperienza all’estero: tante cose positive ci sono state, ma sono felice di essere qua».

Rapporto con Scamacca e Carnesecchi, Premier League e obiettivi personali

«Con Gianluca e Marco ho un rapporto abbastanza stretto e mi hanno fatto notare anche loro che era l’opportunità giusta per me. Cosa ti ha lasciato l’esperienza in Premier League? Sono andato in Inghilterra, la cultura era diversa, ma in campo comunque mi sento maturato sul campo. Obiettivi? Penso a migliorare. I tifosi mi hanno fatto subito sentire il loro calore. Dobbiamo remare sempre tutti nella stessa direzione. Quando giocavo contro l’Atalanta m’impressionava.

Domanda CalcioNews24: Quanto può essere fondamentale per la sua crescita il fatto che l’Atalanta sia una delle poche big ha fare della pazienza la sua prima grande virtù

«La pazienza è fondamentale in questo sport. Troppo facile alla prima partita criticare. Ho scelto l’Atalanta anche perché qui a Bergamo puoi sbagliare e imparare tanto: lasciandoti il tempo giusto».