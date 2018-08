Futuro diverso per Zaniolo e Coric: la Roma ha deciso di mandare l’attaccante in prestito e di tenere il giovane croato

Oltre al mercato in entrata – l’obiettivo resta l’esterno offensivo Bailey – la Roma lavora anche su quello in uscita. Il club giallorosso, infatti, sta provando a sfoltire la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco in queste ultime ore di calciomercato. Tra i partenti – ci sarà quasi sicuramente l’attaccante Nicolò Zaniolo, che è stato richiesto in prestito dal Chievo Verona di D’Anna. Discorso diverso invece per Ante Coric: il giocatore sembrava essere sul piede di partenza, ma stando a quanto riferito da Sky Sport, alla fine dovrebbe restare nella capitale e giocarsi le proprie chances in giallorosso.