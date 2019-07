Zaniolo Roma, tra allenamenti anticipati ed un rinnovo che tarda ad arrivare

Zaniolo Roma, il talento classe 1999 tra allenamenti anticipati ed un rinnovo con i giallorossi che tarda ad arrivare

Archiviate le vacanze post Europeo Under 21, Zaniolo è tornato a lavorare in vista della prossima stagione. Da solo, a La Spezia, in attesa di aggregarsi alla Roma. Anche se – come riporta Il Corriere dello Sport – il talento giallorosso non ha ricevuto nemmeno una telefonata né da Petrachi né da Fonseca.

Uno scenario che potrebbe indurlo a valutare il proprio futuro, con il Tottenham in primo piano – con cui la Roma sta parlando di Alderweireld – e la Juventus in secondo. Sembra sempre più lontana l’idea rinnovo che stava portando avanti Monchi prima dell’addio.