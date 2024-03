Zapata a Dazn: «Felice per la doppia cifra, ora testa al Monza»

Un entusiasta Duvan Zapata ha commentato così la vittoria di questo pomeriggio. Udinese-Torino ha visto proprio il timbro del colombiano portare in vantaggio i sabaudi (prima del raddoppio a forma Vlasic). Così a Dazn dopo il triplice fischio.

UDINESE-TORINO – «Era una partita difficile, l’abbiamo affrontata in maniera positiva fin dall’inizio. Abbiamo sfruttato subito gli spazi e capito bene come colpire l’Udinese. Per fortuna abbiamo portato a casa i tre punti».

DOPPIA CIFRA – «Mi ricordo bene il periodo vissuto ad Udine, è stato importante per la mia carriera. La doppia cifra è un bel traguardo personale ma l’importante è che oggi abbiamo vinto. Per un attaccante è sempre importante segnare. L’azione del gol l’abbiamo provata in settimana tante volte con Vojvoda. La squadra mi aiuta, qui mi trovo bene. Mancano nove gare e pensiamo partita dopo partita. Dopo la pausa ci faremo trovare pronti per la sfida con il Monza».

NAZIONALE – «Sono stato inserito nella lista dei pre-convocati ma alla fine non andrò in Nazionale ma dovrò continuare così dimostrando il livello di una volta».