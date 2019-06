Bomber senza rigori: Zapata è sul podio d’Europa insieme a Messi

L’atalantino Zapata sul podio d’Europa insieme a Messi: ecco la classifica dei migliori marcatori senza contare i penalty

Sul podio in Europa. Perché sono ben in pochi, se si sottraggono dal conteggio i calci di rigore, i bomber ad aver fatto meglio di Duvan Zapata nell’ultima stagione. Due appena, e uno risponde al nome di Messi.

La “pulce” argentina, infatti, in questa speciale classifica primeggia a quota 32 in compagnia di Mbappé del Psg. Al terzo posto, per quanto staccato di 10 centri, proprio il bomber dell’Atalanta, a sua volta in compagnia di Mané del Liverpool. Un dato in più a renderlo decisamente appetibile sul mercato, con il Napoli che già sogna un suo ritorno in Campania.