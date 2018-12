Duvan Zapata ha segnato una tripletta nella sfida tra Udinese e Atalanta: è il quarto colombiano a riuscirci in Serie A

L’attaccante dell’Atalanta, Duvan Zapata, ha messo a segno un importante tripletta in questo pomeriggio domenicale di Serie A. Grazie ai suoi gol, i bergamaschi volano in classifica dopo due sconfitte consecutive, e si portano momentaneamente al sesto posto con 21 punti. Zapata, grazie alla sua tripletta, entra di diritto tra i colombiani che han segnati più gol in una partita in Serie A.

Solo altri tre calciatori della Colombia son riusciti a trovare tre reti in uno stesso match. Si tratta di Faustino Asprilla in Parma-Torino del 19 settembre 1993, Victor Ibarbo in Cagliari-Sampdoria del 10 marzo 2013, e Carlos Bacca in Milan-Torino del 21 agosto del 2016.