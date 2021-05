Zappacosta dice addio: «Genoa una parte di me. Lì ho ritrovato tutto»

Davide Zappacosta ha salutato il Genoa alla fine del prestito: farà ritorno al Chelsea in vista della prossima stagione

Davide Zappacosta ha salutato il Genoa alla fine del prestito. L’esterno farà ritorno al Chelsea in attesa di conoscere la prossima destinazione. Le sue dichiarazioni sui social.

«Solo grazie! A Genova ho ritrovato tutto quello di cui avevo bisogno, in campo e fuori. Fiducia, affetto, entusiasmo, calore. Solo grazie per avermi aspettato ad inizio anno. Abbiamo conquistato assieme, fino all’ultima goccia di sudore, una salvezza incredibile. Dando tutti il massimo ogni giorno. Grazie a tutti i miei compagni, un gruppo davvero speciale, genuino e unito. Grazie a tutto lo staff e a chi lavora ogni giorno dietro le quinte. Grazie, davvero. Io e Camilla ci siamo sentiti a casa. Ecco perché oggi mi sento di dire che non sto lasciando una città… sto lasciando una parte di me. Ancora, a tutti… solo grazie! Davide».