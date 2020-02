Zauli: «Vittoria dell’autostima, l’Atalanta era imbattuta in campionato» – VIDEO

Tutto l’orgoglio di Lamberto Zauli, tecnico della Juventus Primavera, dopo la vittoria conquistata contro l’Atalanta – VIDEO

(Mauro Munno, invato al campo Ale&Ricki di Vinovo) – Lamberto Zauli, intervenuto dopo la sfida vinta contro l’Atalanta, ha sottolineato l’importanza del trionfo della Juventus contro gli orobici.

«Abbiamo giocato contro la squadra più forte del campionato, i ragazzi sono stati bravi a tenere botta nei momenti difficili. Loro hanno fatto l’errore di non chiuderla, noi per mentalità siamo riusciti a trovare due gol. Il merito della volontà nei momenti difficili oggi si evidenzia. L’Atalanta non aveva mai perso e la vittoria è importantissima, ci dà autostima in un momento importante».