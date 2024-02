Zenga su Inter-Atletico Madrid: «La differenza l’hanno fatta i cambi»

Walter Zenga, allenatore, ha parlato ad Inter Tv della sfida di Champions tra già giocata tra nerazzurri ed Atletico Madrid

Walter Zenga, allenatore, ha parlato ad Inter Tv della sfida di Champions tra già giocata tra nerazzurri ed Atletico Madrid.

PAROLE – «Nel primo tempo, i nerazzurri hanno faticato perché Calhanoglu e Mkhitaryan non hanno giocato ai livelli a cui ci hanno abituato. L’impostazione che Simeone ha dato all’Atletico invece mi è piaciuta, ma senza Morata non sono riusciti a trovare la profondità. Secondo me la differenza l’hanno fatta i cambi. Savic e Reinildo hanno abbassato la qualità della squadra e anche Witsel è calato. Le parole di De Paul (“Inter superiore? No”, ndr) le ho trovate denigratorie nei confronti della squadra di Inzaghi e non in linea con la partita“. Infine, sul ritorno in Spagna: “L’Atletico è chiamato a vincere, perciò dovrà cambiare qualcosa, specialmente in termini di atteggiamento. L’Inter non troverà un ambiente semplice, ma lo stesso vale per le avversarie che arrivano a San Siro».