Zhang incontenibile! Ecco l’esultanza al gol di Joao Mario – VIDEO

Gli applausi del presidente per la sua Inter: è festa a San Siro!

Steven Zhang presente in tribuna il 5-0 della sua Inter ai danni del Genoa. Il presidente si gode un’incredibile vittoria nella sua prima volta a San Siro da presidente, con la Curva che gli dedica uno striscione in inglese che recita “Ciao Steven, amala come noi”. Il nuovo patron dei nerazzurri si lascia andare ai festeggiamenti dopo il gol di Joao Mario, sperando che il giocatore pagato ben 45 milioni torni a far parlare di sè per prestazioni in campo come quella di oggi.