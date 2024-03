Zhang Inter e la grande incertezza per il futuro: nodo sulla presidenza

Zhang Inter, c’è grande incertezza sul futuro del club dopo le ultime voci delle controversia con le banche cinesi

Zhang Inter, c’è grande incertezza sul futuro del club dopo le ultime voci delle controversia con le banche cinesi.

Il Corriere dello Sport si sofferma su quelle che sono le e Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), le quali impongono requisiti di onorabilità (art. 22-bis) ai dirigenti di club, tra cui non trovarsi nella condizione di fallito.

Anche se il presidente dei nerazzurri non è fallito, la sua situazione economica non è delle più floride e soprattutto delle più limpide. La banca cinese ha intrapreso un’azione legale per ottenere dall’Inter il pagamento di compensi a Zhang che l’Assemblea non aveva neppure deliberato. C’è poi un’altra questione alla base: non manca chi obietti che Steven non è formalmente il proprietario dell’Inter.