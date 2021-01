Zidane: «Alcoyano? Nessuna vergogna ma è colpa mia. Vedremo…» – VIDEO

Zinedine Zidane commenta la clamorosa eliminazione del Real Madrid per mano dell’Alcoyano: ecco le sue parole – VIDEO

«Sinceramente sono cose che possono accadere nel calcio. Non penso sia una vergogna o un peccato. Il calcio è così. Dovevamo vincere, sì, ma può succedere accada il contrario. La responsabilità è mia. I giocatori ci hanno provato, se facciamo il secondo gol è un’altra partita. Il loro portiere ha fatto due o tre parate e la palla non è entrata. Ripeto, io ho la responsabilità, me la prendo ma sono tranquillo su questo. Quando siamo in campo i giocatori vogliono vincere, ma a volte accadono cose diverse, dobbiamo accettarlo. Vedremo cosa succederà in questi giorni».