Zidane-Allegri: dopo l’addio al Real dell’allenatore francese, impazza l’idea di uno scambio tra Real e Juve

Zidane–Allegri, pazza idea di un avvicendamento sulle panchine di Real Madrid e Juventus. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, dopo il recente addio ai ‘blancos’ dell’allenatore francese, in lista per sostituirlo c’è proprio Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è molto stimato dal presidente del Real, Florentino Perez, e Zidane potrebbe essere alla ricerca di nuovi stimoli, ed essere quindi l’uomo perfetto per iniziare un nuovo corso.

In casa Juventus, d’altro canto, non sono certo convinti dal lasciare partire un tecnico che negli ultimi anni, eccetto in ambito europeo, ha vinto tutto. Ma un possibile avvicendamento con Zidane stuzzica eccome il ds Paratici e l’ad Marotta, considerando anche la grande accoglienza che l’ambiente bianconero riserverebbe ad una figura sempre amata come ‘Zizou’. Allegri, dopo quattro anni di successi nella Torino bianconera, non ha nascosto negli ultimi tempi la voglia di ricercare nuovi stimoli altrove: la possibilità adesso c’è, e si chiama Real Madrid.