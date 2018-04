Zidane non si fida: «Juve? Ci sarà da soffrire, ci giochiamo la stagione»

Le parole di Zidane dopo l’1-1 nel derby in vista della partita di mercoledì contro la Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions

Quest’oggi Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per commentare l’1-1 nel derby contro l’Atletico. Tra i temi anche il match di ritorno dei quarti di Champions con la Juve di mercoledì: «Tutto il mondo ritiene che il Real Madrid abbia già vinto contro la Juventus ma invece questo è proprio ciò a cui noi non dobbiamo pensare. Tutti dicono che vinceremo, invece sarà una partita in cui ci sarà da soffrire e noi ci giochiamo la stagione. Noi favoriti per la vittoria della Champions League? Non mi piace sentire queste cose, non voglio proprio ascoltarle. C’è ancora una gara di ritorno mercoledì e dovremo fare di tutto per passare il turno».

Prosegue Zizou: «Io penso solo a questo, il resto non mi interessa. Siamo concentrati esclusivamente sulla partita di mercoledì, c’è una gara di ritorno e noi dovremo fare di tutto per passare il turno. Non penso che il Real Madrid sia Cristiano Ronaldo-dipendente, non la vedo così. Cristiano è Cristiano, è sempre stato così: non ho nessun altro giocatore come lui, ma altri che possono segnare sì. Dobbiamo essere positivi, oggi l’ho sostituito perché abbiamo tante partite e c’è bisogno di un po’ di riposo ogni tanto».