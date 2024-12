Zirkzee Juve, pronto un incontro! Giuntoli aspetta: se arriva l’apertura entra in azione! Le ultimissime

Zirkzee Juve, pronto un incontro tra le parti! Giuntoli attende: se arriva l’apertura entra in azione! Le ultime in casa bianconera

Secondo quanto raccontato da Tuttosport, il mercato Juventus tiene alto il focus su Joshua Zirkzee. L’olandese, ex Bologna, continua a restare spesso e volentieri in panchina al Manchester United, di cui ora si dovrà capire la volontà futura in vista del prossimo mercato.

Sarebbe previsto un incontro tra i Red Devils e l’agente Kia Joorabchian, grazie al quale si farà luce sul futuro dell’attaccante con un passato in Serie A. In caso di una possibile apertura degli inglesi ad una sua partenza, Cristiano Giuntoli pare essere pronto ad entrare in azione per regalare al neo tecnico bianconero Thiago Motta il suo pupillo, già avuto in passato al Bologna.