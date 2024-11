Manchester United, Zirkzee aspetta Amorim, se non scatta la scintilla...

Manchester United, seconda chance per Zirkzee con Amorim? Con il cambio di tecnico i dirigenti sperano in una sua rinascita, in caso contrario…

Alla ripresa dei campionati il Manchester United inizierà la sua nuova era con Amorim in panchina. Il tecnico portoghese è arrivato a sostituire ten Hag dopo i risultati deludenti dell’olandese.

Tra i calciatori che fino ad ora hanno deluso di più c’è Zirkzee: come riportato dal quotidiano britannico Mirror, nel caso in cui il nuovo mister non dovesse dare una “nuova vita” all’ex Bologna si potrebbero aprire le vie per la possibile cessione, con la Juve osservatrice interessata dell’evolversi della situazione.