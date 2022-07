Zoff: «Donnarumma non ritorni in Italia. Di Maria? A quell'età...»

Le parole di di Dino Zoff: «Donnarumma ha fatto la scelta di andare a Parigi per soldi e non gli consiglio di tornare in Italia»

Intervistato da 1 Football Club su 1 Station Radio, Dino Zoff ha parlato di vari temi. Di seguito le sue parole.

DONNARUMMA – «Donnarumma ha fatto la scelta di andare a Parigi per soldi e non gli consiglio di tornare in Italia. Anzi, deve stare lì e dimostrare di poter superare i momenti difficili».

DI MARIA – «Quella di Pogba sarebbe un’ottima mossa. Invece Di Maria non lo so, è un gran calciatore ma ha anche una certa età. I nostri club però non hanno la potenza economica per prendere i campioni quando sono giovani, al contrario dei club di Premier».

MERET – «È importante che rimanga in Serie A e che abbia il posto sicuro. Se Ospina è andato via, non capisco perché i partenopei debbano lasciarlo partire. Empoli piazza tranquilla dove giocare con continuità? Nessuna piazza è tranquilla, per un portiere».