Zoff: «Meret deve giocare, o al Napoli o da un’altra parte»

Alex Meret non ha trovato spazio nel Napoli di Rino Gattuso: Dino Zoff ha la sua idea sul giovane portiere friulano

Meret non ha trovato spazio al Napoli con Rino Gattuso che gli preferisce Ospina per la sua dimestichezza con i piedi. Dino Zoff ha un consiglio per il portiere friulano classe 1997.

MERET – «Io non voglio sindacare sulle scelte di Gattuso, lui è l’allenatore e fa le sue scelte, come è giusto che sia. Io ho solo detto una cosa su Meret, ovvero che un giocatore della sua età è giusto che giochi, non che giochi lì, che giochi comunque, se non trova posto lì che vada da un’altra parte. E’ giusto che un giovane con qualità giochi».