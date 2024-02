Zoff su Inzaghi e Simeone: «Tecnici nati, si capiva già 20 anni fa»

Dino Zoff, ex portiere dell’Italia e non solo, ha parlato di Simone Inzaghi e Diego Simeone in vista della gara tra Inter e Atletico di martedì

Dino Zoff, ex portiere dell’Italia e non solo, ha parlato di Simone Inzaghi e Diego Simeone in vista della gara tra Inter e Atletico di martedì. Le sue dichiarazioni a Tuttosport:

SIMONE-SIMEONE – «Direi di sì. Adesso sembra facile dirlo, ma già più di 20 anni fa si intravedevano in loro doti importanti. Simeone per età era più pronto, ma pure Simone era sempre molto attento e sul pezzo. Aveva quella curiosità che poi ti porta ad allenare».

INTER – «Il Toro è straordinario, ma non c’è solo lui. L’Inter è forte in tutti i reparti: hanno un grandissimo centrocampo, una difesa molto solida e anche un portiere bravo come Sommer, che ha dimostrato grande affidabilità».

PRONOSTICO – «L’Inter ce la può fare. I nerazzurri hanno buone possibilità e qualcosa in più dell’Atletico, dove pesa l’assenza di Morata».