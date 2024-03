Zola: «Volata Champions, Bologna e Roma sono le più forti»

Gianfranco Zola ha parlato della volata Champions League in Serie A a la Gazzetta dello Sport parlando di Bologna e Roma

Su La Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola prova a leggere le carte a questo finale di campionato dove la corsa per un posto Champions è l’argomento più intrigante.

LA VOLATA CHAMPIONS – «Ci sono ancora 9 partite, può succedere di tutto, ma io credo che, alla lunga, il duello si restringerà a Bologna e Roma. Sono le più forti».

IL BOLOGNA – «L’ho visto dal vivo a Cagliari, mi ha impressionato per come sta in campo. Il Bologna è una realtà vera, organizzata: i giocatori sanno quello che devono fare. É un piacere vederla, la squadra di Thiago Motta, ed è un bene per il calcio italiano».

THIAGO MOTTA – «É un allenatore che si è migliorato e ora è completo. Ha corretto alcuni errori nella fase difensiva e le idee di gioco sono chiare».

ZIRKZEE – «Ottimo centravanti, che finalizza e partecipa alla manovra. Però non c’è soltanto lui: penso a Orsolini e Ferguson. Motta ha un gruppo di spessore».

LA ROMA DI DE ROSSI – «Per me la sorpresa era prima: come mai non si esprimeva secondo le sue qualità? Non so che cosa ci sia stato con Mourinho, ma ora con De Rossi vedi la Roma in campo e capisci subito che ci sono dei precisi principi. Mi fa piacere perché considero Daniele un ottimo allenatore».

LA CONFERMA DI ALLEGRI – «Tocca alla società decidere. Uno può anche criticare Allegri, però stiamo parlando di un allenatore che è da tempo ai vertici. Non va dimenticato».

LA CONFERMA DI PIOLI – «Non avrei dubbi, se fossi un dirigente rossonero. Pioli ha vinto uno scudetto guidando una squadra che non era né la favorita né la migliore. Non capisco le critiche che gli sono piovute addosso. Il Milan ha avuto un po’ di alti e bassi, ma è normale».