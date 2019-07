Il 15 luglio 2018 la Juve celebra il “Ronaldo Day”: dopo settimane di titoli sui giornali, CR7 sbarca finalmente a Torino

Dopo lunghe settimane di indiscrezioni e a tre giorni dalla tanto attesa ufficialità dell’operazione, il 15 luglio 2018 finalmente Cristiano Ronaldo sbarca a Torino. E così anche i tifosi della Juventus possono prendere definitivamente coscienza di quanto messo in piedi dal club: il “trasferimento del secolo” dal Real Madrid è realtà.

La prima giornata all’ombra della Mole è un concentrato di emozioni per CR7 e per chi gli gravita intorno. Cui seguiranno nella giornata successiva i test al J Medical e la visita alla Continassa, passando per una conferenza stampa seguita da milioni di spettatori in tutto il mondo. Soltanto il primo capitolo di una lunga avventura in bianconero.

