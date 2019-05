Il 17 maggio 1989 il Napoli di Diego Armando Maradona conquista la sua prima ed unica Coppa Uefa contro i tedeschi dello Stoccarda -VIDEO

La finale di Coppa Uefa 1988-1989 fu disputata in partita d’andata e ritorno tra il Napoli di Diego Armando Maradona e lo Stoccarda del “napoletano“ Maurizio Gaudino. Entrambe le squadre alla prima finale europea: il 3 maggio 1989 si gioca a Napoli il match di andata che i partenopei si aggiudicano in rimonta, per 2-1, con un gol del pibe de oro su rigore ed una reta di Careca sul finale.

Accadde oggi, 17 maggio 1989, il match di ritorno a Stoccarda di quella finale di Coppa Uefa che i tifosi azzurri porteranno per sempre nel cuore. I roten erano chiamati all’impresa: ma dopo appena venti minuti ci pensa Alemão a portare in vantaggio gli ospiti. I tedeschi trovano anche la rete del pareggio, tuttavia Ciro Ferrara porta di nuovo in vantaggio il Napoli dell’allenatore Ottavio Bianchi: un gol che chiude virtualmente i conti. Nella ripresa, i partenopei trovano anche il terzo gol con Careca, prima della rivalsa dei tedeschi che accorciano le distanze prima con un autogol di De Napoli e poi con il gol del pareggio con Schmaler prima del triplice fischio. Il Napoli di Maradona conquista così la sua prima ed unica Coppa Uefa.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.